İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Brentford ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Gtech Community Stadyumu'ndaki maçta kazanan konuk ekip Aston Villa oldu.



Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü 49. dakikada Ollie Watkins attı.



Aston Villa, bu galibiyetle ligde bir hafta aradan sonra kazandı. Brentford ise ligde dört maç sonra kaybetti.



Bu sonucun ardından Aston Villa, 45 puana yükseldi. Brentford, 38 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Aston Villa, Brighton deplasmanına gidecek. Brentford, Bournemouth ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



