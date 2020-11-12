Arsenal'de Mesut Özil'in halefi Yusuf Yazıcı

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı için transfer haberleri de arka arkaya gelmeye başladı. İngiliz Daily Mail Gazetesi, Lille'de harika bir performans gösteren Türk Milli Takımı'nın da yıldızı Yusuf Yazıcı'nın Arsenal'da Mesut Özil'in halefi olabileceğini kaydetti.



Gazete, Arsenal'in eski menajeri Arsene Wenger'in de görevdeyken Yusuf Yazıcı'nın transferini istediğini ve 14.5 milyon sterlinlik teklifin Trabzonspor tarafından kabul edilmediğini iddia etti.



Mesut Özil ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Arsenal'in Yusuf Yazıcı'yı bir opsiyon olarak tuttuğunun altını çizen Daily Mail Gazetesi, Yusuf için Arsenal'in yanı sıra Manchester United ve Liverpool'un da takipte olduğunu duyurdu.



Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki gelişimi hakkında konuşan Lille patronu Christophe Galtier'in sözlerine de yer veren gazete, Galtier'in Yusuf sözlerini şu şekilde gördü; Yusuf Yazıcı sol ayağı, şut gücü ve oyun vizyonuyla bize farklı özellikler katıyor. Direkt kaleyi görüyor ve bu onun için bir takıncı, bizim için ise harika bir katkı. Son zamanlarda oynamadığı için mutlu olmadı ancak artık soyunma odasında mutlu bir Yusuf Yazıcı olduğunu söyleyebilirim"



