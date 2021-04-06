Arsenal, Hakimi için Inter ile görüşecek!

Arsenal, Hector Bellerin'i Barcelona'ya satıp Inter'den Achraf Hakimi'yi 50 milyon euro bonservisle satın almayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arsenal, Hakimi için Inter ile görüşecek!
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06 Nisan 2021 20:01
Arsenal, Inter'in Faslı sağ beki Achraf Hakimi'yi transfer etmek istiyor.

AS'ta yer alan habere göre; Katalan sağ beki Hector Bellerin'i teklif yapan Barcelona'ya satmayı planlayan Arsenal, yerine Inter'den Achraf Hakimi'yi listesine aldı. Arsenal, Hakimi için 50 milyon euro bütçe ayırdı.

Inter'in Real Madrid'den 40 milyon euro'ya satın aldığı Achraf Hakimi için gelecek 50 milyon euro'luk teklifi kabul edeceğinin de altı çizildi.

Achraf Hakimi, bu sezon Inter formasıyla Serie A'da 27 maça çıktı ve 6 gol atıp 5 asist yaptı.



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