Arsenal, Hakimi için Inter ile görüşecek!

Arsenal, Inter'in Faslı sağ beki Achraf Hakimi'yi transfer etmek istiyor.



AS'ta yer alan habere göre; Katalan sağ beki Hector Bellerin'i teklif yapan Barcelona'ya satmayı planlayan Arsenal, yerine Inter'den Achraf Hakimi'yi listesine aldı. Arsenal, Hakimi için 50 milyon euro bütçe ayırdı.



Inter'in Real Madrid'den 40 milyon euro'ya satın aldığı Achraf Hakimi için gelecek 50 milyon euro'luk teklifi kabul edeceğinin de altı çizildi.



Achraf Hakimi, bu sezon Inter formasıyla Serie A'da 27 maça çıktı ve 6 gol atıp 5 asist yaptı.



