Arsenal'den Pedro Neto hamlesi

İngiltere Premier Lig'e 3'te 3 ile başlayan Arsenal, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.



İngiliz basınında yer alan haberde; Londra temsilcinin, Wolverhampton ile Pedro Neto'nun transferi için görüşme yaptığı belirtildi.



Portekizli futbolcunun, Arsenal'e transfer olmak istediği kaydedilirken, Wolverhampton'un bonservis beklentisinin 60 milyon euro olduğu ifade edildi.



Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun temsilcilerinin, oyuncuyu Manchester United'a da önerdiği öne sürüldü.





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