Arsenal'den Pedro Neto hamlesi

Arsenal'in, Pedro Neto'nun transferi için Wolverhampton ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Arsenal'den Pedro Neto hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2022 18:47
İngiltere Premier Lig'e 3'te 3 ile başlayan Arsenal, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberde; Londra temsilcinin, Wolverhampton ile Pedro Neto'nun transferi için görüşme yaptığı belirtildi.

Portekizli futbolcunun, Arsenal'e transfer olmak istediği kaydedilirken, Wolverhampton'un bonservis beklentisinin 60 milyon euro olduğu ifade edildi.

Öte yandan 22 yaşındaki futbolcunun temsilcilerinin, oyuncuyu Manchester United'a da önerdiği öne sürüldü.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ