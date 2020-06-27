Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Arjen Robben, emeklilik kararını açıkladıktan bir sene sonra futbola geri döndü.36 yaşındaki Arjen Robben, futbola başladığı kulüp olan FC Groningen ile bir sezonluk anlaşma imzaladığını açıkladı.Arjen Robben yaptığı açıklamada "Kulüp koronavirüs sürecinin ardından krizi atlatabilmek adına her türlü yardımı değerlendirebilir. Kendim de çeşitli eylemlere katıl ve Groningen için başka neler yapabileceğimi düşündüm. Son hafta kulüpteki birçok kişiyle görüşmeler yaptım ve belki de en çok taraftarların çağrısını dinledim. Groningen futbolcusu olarak geri dönüyorum. Futbolcu olarak geri dönmek için çalışıyorum. Bunun işe yarayıp yaramayacağını henüz bilmiyorum. Şimdi en büyük hayalimi Groningen formasıyla oynamak." ifadelerini kullandı.Robben, kariyeri boyunca Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Ayrıca Robben, bir kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 607 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırmıştı.