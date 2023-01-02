Arda Güler'in hedefi Galatasaray

Sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir formasına hasret kalan Arda Güler, Galatasaray maçında sahada olmak isteyecek.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'in hedefi Galatasaray
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02 Ocak 2023 11:13
Arda Güler'in yaklaşık 1 aylık tedavi süreci tamamlandı.

Dizinde travma tespit edilen yıldız oyuncu iyileşti ve Antalyaspor maçında forma özlemini gidermek istiyor. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un idmanlarda yakından takip ettiği oyuncuyu, Antalyaspor maçının ikinci yarısında sahaya sürebileceği öğrenildi.

Arda Güler'in asıl hedefi ise bir sonraki hafta Kadıköy'de oynanacak Galatasaray maçıyla taraftarının önüne çıkmak...

Bu sezon 13 resmi maçta 305 dakika süre alan 3 gol atıp 1 asist yaptı. 

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