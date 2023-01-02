Arda Güler'in hedefi Galatasaray

Arda Güler'in yaklaşık 1 aylık tedavi süreci tamamlandı.



Dizinde travma tespit edilen yıldız oyuncu iyileşti ve Antalyaspor maçında forma özlemini gidermek istiyor. Tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus'un idmanlarda yakından takip ettiği oyuncuyu, Antalyaspor maçının ikinci yarısında sahaya sürebileceği öğrenildi.



Arda Güler'in asıl hedefi ise bir sonraki hafta Kadıköy'de oynanacak Galatasaray maçıyla taraftarının önüne çıkmak...



Bu sezon 13 resmi maçta 305 dakika süre alan 3 gol atıp 1 asist yaptı.



