Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Antwerp ile oynayacağı maç seyircisiz olarak oynanacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Antwerp - Fenerbahçe maçı seyircisiz!
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19 Ekim 2021 19:56
Fenerbahçe, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre; UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Belçika'da oynanacak olan Antwerp Fenerbahçe maçı seyircisiz olarak oynanacak.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 19.10.2021 tarihinde verdiği karara göre UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in kendi sahasında oynayacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasının seyircisiz oynanmasına karar vermiştir. Bu doğrultuda Futbol A Takımımızın, 4 Kasım 2021 tarihinde deplasmanda Royal Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır."


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