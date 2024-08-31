Ankara Keçiörengücü: ''Penaltı kırılma anı oldu''

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Ersan Parlatan, kaçırdıkları penaltının "maçın kırılma anı" olduğunu söyledi.



Ersan Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını belirterek, "Güzel bir hücum organizasyonuyla 1-0 öne geçtik. İyi pozisyonlara girdik, penaltı kazandık. Maçın kırılma anı diyebiliriz. Tabii ki penaltı kaçabilir ama bizim adımıza kırılma anı oldu çünkü bu dakikadan itibaren ilk yarının sonuna kadar oyundan biraz koptuk. Kafalar biraz kaçan penaltı pozisyonunda kaldı." diye konuştu.



İkinci devre oyunun dengeli geçtiğini dile getiren Parlatan, "Son 15-20 dakika gol için girişimler yapan, pozisyonlar yakalayan bir görüntü sergiledik. Rakibin de geçiş oyununda 2-3 tehlikeli atağı oldu ama galibiyete biraz daha yakın taraftık. Seyircimiz önünde kazanmak, sahamızda ilk galibiyetimizi almak istiyorduk. Oyuncularıma bu çabayı gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bu takımla daha iyi işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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