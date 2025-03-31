Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay dönemi

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlüğe Sedat Ağçay'ı getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mart 2025 19:12
Trenydol 1. Lig'de Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Sedat Ağçay ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.

Ligde son üç maçını kaybeden başkent ekibi Erkan Sözeri ile yollarını ayırmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery