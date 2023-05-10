Angel Di Maria'dan geleceği için açıklama

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Angel Di Maria, geleceği ile ilgili açıklamada bulundu.



Arjantinli yıldız, Sevilla maçı öncesi geleceğine dair gelen soru karşısında, "Geleceğim hakkında çok şey konuşuluyor ama daha önce de söyledim burada çok mutluyum, ailem de öyle. Juventus ile görüşüyoruz. Aklım ligde ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmakta. Sonrasında olması gereken her neyse olacaktır." sözlerini kullandı.



Öte yandan Sevilla karşılaşması için de görüşlerini aktaran Di Maria, "Sadece Benfica ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadım. Kupayı özledim, buna odaklanmış durumdayız. Benim için tüm kupalar önemli. Sezon başında sakatlıklar nedeniyle zorlandım. Yüzde yüzümü veremedim." diye konuştu.



35 yaşındaki futbolcu ayrıca, Sevilla karşısında kazanmak zorunda olduklarını ve taraftarlar için de finale kalmak istediklerini söyledi.



Bu sezon Juventus'ta 34 maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergileyen Angel Di Maria'nın İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



Arjantinli yıldızın adı ülkemizden Galatasaray ile anılmıştı.





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