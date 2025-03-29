Amed deplasmanda 10 kişi kazanmasını bildi

Trendyol 1.Lig'in 31. hafta maçında Amed SK, deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Amed deplasmanda 10 kişi kazanmasını bildi
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29 Mart 2025 15:31
Trendyol 1.Lig'in 31. hafta maçında Keçiörengücü, Amed SK'yi konuk etti. 

Aktepe Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Amed, 2-1 kazandı.

Amed'e galibiyeti getiren golleri dakika 17'de Veli Çetin ile 90+1'de penaltıdan Daniel Moreno kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü ise Veli Çetin'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Mücadelenin 60. dakikasında Amed SK oyuncusu Sinan Kurt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Amed SK, puanını 46 yaptı. Keçiörengücü ise 42 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in gelecek haftasında Keçiörengücü, Manisa FK deplasmanına gidecek. Amed SK, Iğdır FK'yi konuk edecek.
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