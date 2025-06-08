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Altınordu'da Koray için kabus gibi sezon

Altınordu'nun forvet oyuncusu Koray Dağ, bu sezon gol sevinci yaşayamadı.

calendar 08 Haziran 2025 14:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da Koray için kabus gibi sezon
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta geride bıraktığımız sezon Play-Off'lara kalıp yarı finalde elenen Altınordu'da gurbetçi santrfor Koray Dağ, bir kez bile gol sevinci yaşayamadı.

İzmir temsilcisinin ara transfer döneminde Türkspor Dortmund'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki forvet oyuncusu kırmızı-lacivertli formayla 2'si Play-Off olmak üzere 17 karşılaşmada görev yaptı.

Bu maçların 5'inde ilk 11'de şans bulan Koray, toplam 557 dakika oyunda kalırken, skora katkı sağlayamadı. Altınordu ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu sol kanatta da oynayabiliyor

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