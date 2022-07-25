İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Alperen Berber ve Cemal Yusuf Bakır, finale yükseldi.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen milli takım sporcuları mindere çıktı.



Milli güreşçi Alperen Berber, 80 kilo yarı final müsabakasında karşılaştığı Bulgar Andrey Tomov Atanasov'u 9-0 yenerek adını finale yazdırdı.



Alperen, finalde Azerbaycanlı İsmayil Rzayev ile karşılaşacak.



Ay-yıldızlı sporcu Cemal Yusuf Bakır da 110 kilo yarı finalinde Azerbaycanlı Mazaim Mardanov'u 9-0 yenerek finale yükseldi.



Cemal Yusuf, finalde Macar Laszio Darabos ile karşı karşıya gelecek.



Milli güreşçi Halil Çınar ise 55 kilo yarı finalinde Azerbaycanlı rakibi Faraim Mustafayev'e 11-0 yenilerek altın madalya şansını kaybetti.



Halil, bronz madalya için mücadele edecek.



Ayrıca salı günü grekoromen stil 45, 51, 60, 71 ve 92 kiloda 5 milli sporcu mindere çıkacak.





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