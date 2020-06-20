Alexander Sörloth kariyerindeki gol sayısını yakalayabilir

Trabzonspor'da kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Alexander Sörloth, futbola başladığı 2013 yılından Trabzonspor'a transfer olduğu 2019 yılına kadar forma giydiği takımlarda ve milli forma altında toplam 42 gol atmayı başarmıştı.



Norveçli yıldız, bordo-mavili kulüpte ise seviye atladı ve bu sezon lig, Türkiye Kupası, Avrupa ve milli takımda toplam 31 kez ağları havalandırdı. Lig ve kupa ile önünde 8 maçlık serüven daha olan Sörloth, kariyerindeki toplam gol sayısına bir sezonda ulaşmaya oldukça yakın.



DİLEĞİ İKİ KUPA!



Trabzonspor'da dünkü idman öncesi kaptan Jose Sosa'nın 35. yaş günü kutlandı. Arjantinli yıldız, "Doğum günümde dileğim kendim için değil, hepimiz için olacak. Umarım iki kupa birden kazanma başarısını hep birlikte gerçekleştiririz" diye konuştu.



