Aleksandar Kolarov, yönetici olmaya hazırlanıyor

Bir dönemde transfer gündemine gelen 34 yaşındaki, kulübüile olan sözleşmesi bittikten sonra profesyonel kariyerini sonlandırıp; kulübüngörev almak istiyor.Sırp sol bek oyuncusunun sözleşmesiyazında sona erecek. Kolarov'un sözleşmesinde yer alan maddeye göre, Sırp oyuncu belirli sayıda maça daha çıkarsa sözleşmesi otomatik olarakyılına uzayacak.34 yaşındaki Kolarov, sözleşmesi uzadıktan sonra 1 sene daha futbol oynayıp Roma kulübünde idari bir pozisyonda görev almak istiyor.Aleksandar Kolarov, Roma kariyerindemaça çıktı. Sol bek oyuncusu, bu maçlarda takımınaik katkı sağladı.