Aleksandar Kolarov, yönetici olmaya hazırlanıyor

Bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen 34 yaşındaki Aleksandar Kolarov, kulübü Roma ile olan sözleşmesi bittikten sonra profesyonel kariyerini sonlandırıp; kulübün idari ekibinde görev almak istiyor.
Sırp sol bek oyuncusunun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Kolarov'un sözleşmesinde yer alan maddeye göre, Sırp oyuncu belirli sayıda maça daha çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak 2022 yılına uzayacak.
34 yaşındaki Kolarov, sözleşmesi uzadıktan sonra 1 sene daha futbol oynayıp Roma kulübünde idari bir pozisyonda görev almak istiyor.
Aleksandar Kolarov, Roma kariyerinde 122 maça çıktı. Sol bek oyuncusu, bu maçlarda takımına 18 gol ve 20 asistlik katkı sağladı.
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Sırp sol bek oyuncusunun sözleşmesi 2021 yazında sona erecek. Kolarov'un sözleşmesinde yer alan maddeye göre, Sırp oyuncu belirli sayıda maça daha çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak 2022 yılına uzayacak.
34 yaşındaki Kolarov, sözleşmesi uzadıktan sonra 1 sene daha futbol oynayıp Roma kulübünde idari bir pozisyonda görev almak istiyor.
Aleksandar Kolarov, Roma kariyerinde 122 maça çıktı. Sol bek oyuncusu, bu maçlarda takımına 18 gol ve 20 asistlik katkı sağladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın