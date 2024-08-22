Alanyasporlu gence Fransız talip!

Corendon Alanyaspor'un genç savunmacısı Ümit Akdağ transfer etmek için Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'un harekete geçtiği iddia edildi.

, Fotoğraf; AA
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Alanyasporlu gence Fransız talip!
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22 Ağustos 2024 13:49
Chelsea altyapısından yetişen ve 2021 yılında Alanyaspor'un U19 takımına transfer olan Ümit Akdağ'a Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse talip oldu.

Geçen sezon 1. Lig'de şampiyon olan Göztepe'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoperin transferinde büyük aşama kaydeden Fransız ekibinin, bir pürüz çıkmaması halinde transferi tamamlaması bekleniyor.

Romanya doğumlu 20 yaşındaki sol ayaklı stoper, FCSB ve Chelsea altyapılarında yetiştikten sonra 2021 yazında Alanyaspor altyapısına geçti. (Kaynak: Antalya Lider Gazetesi)

 

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