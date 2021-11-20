Alanyaspor'un golü VAR'dan döndü

Alanyaspor'un Beşiktaş'a karşı bulduğu 2. gol VAR'a takıldı. Emre Akbaba'nın golünde hakem Alper Ulusoy, monitörden izleyerek ofsayta karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alanyaspor'un golü VAR'dan döndü
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20 Kasım 2021 19:49
Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin 40. dakikasında ev sahibi Emre Akbaba ile gol buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi.

Chidozie Awaziem'in pasını Domagoj Vida karşıladı. Hırvat oyuncunun uzaklaştırmaya çalıştığı top, Emre Akbaba'nın önüne düştü. Emre Akbaba, karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı.

Alper Ulusoy önce golü verdi. Daha sonra VAR hakemi Arda Kardeşler'den gelen uyarı üzerine monitörden inceleme yapan Ulusoy, golü iptal etti.

Alanyasporlu futbolcular bu karara uzun süre itiraz etti. İlk yarının ardından Alper Ulusoy'a itiraz eden Bülent Korkmaz da sarı kart gördü


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