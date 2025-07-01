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Al-Musrati'ye Avrupa'dan talipler var!

Beşiktaş'ın daha önceden Benfica'dan kadrosuna kattığı, ancak şu anda kadrosunda düşünmediği Al-Musrati ile Avrupa'dan üç takım ilgileniyor.

calendar 01 Temmuz 2025 09:57 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 10:13
Fotoğraf: AA
Al-Musrati'ye Avrupa'dan talipler var!
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Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadro planlamasında düşünmediği Moatasem Al-Musrati'nin Avrupa'dan talipleri var.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Al-Musrati ile Fransa'dan iki takım, İspanya'dan ise bir takım oyuncu hakkında Beşiktaş'tan bilgi aldı.

Beşiktaş yönetimi, Al-Musrati'nin takımdan ayrılması için bonuslarla birlikte 11 milyon euro'luk bir teklif bekliyor.

Siyah-beyazlılarda performansı beğenilmeyen 29 yaşındaki futbolcu son olarak Monaco'da kiralık olarak forma giymişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda hem Beşiktaş, hem Monaco forması giyen Al-Musrati, toplam 36 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
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