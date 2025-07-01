Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadro planlamasında düşünmediği Moatasem Al-Musrati'nin Avrupa'dan talipleri var.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Al-Musrati ile Fransa'dan iki takım, İspanya'dan ise bir takım oyuncu hakkında Beşiktaş'tan bilgi aldı.
Beşiktaş yönetimi, Al-Musrati'nin takımdan ayrılması için bonuslarla birlikte 11 milyon euro'luk bir teklif bekliyor.
Siyah-beyazlılarda performansı beğenilmeyen 29 yaşındaki futbolcu son olarak Monaco'da kiralık olarak forma giymişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda hem Beşiktaş, hem Monaco forması giyen Al-Musrati, toplam 36 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Al-Musrati ile Fransa'dan iki takım, İspanya'dan ise bir takım oyuncu hakkında Beşiktaş'tan bilgi aldı.
Beşiktaş yönetimi, Al-Musrati'nin takımdan ayrılması için bonuslarla birlikte 11 milyon euro'luk bir teklif bekliyor.
Siyah-beyazlılarda performansı beğenilmeyen 29 yaşındaki futbolcu son olarak Monaco'da kiralık olarak forma giymişti.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda hem Beşiktaş, hem Monaco forması giyen Al-Musrati, toplam 36 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkıda bulundu.