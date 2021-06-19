Ahmet Ağaoğlu'ndan şampiyonluk ve transfer açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını belirtti.



Ağaoğlu, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda, Trabzonspor'un global bir marka olduğunu ve bu markanın 54 yıldır yoluna devam ettiğini kaydetti.



"Kimi zaman yönetimsel hatalar nedeniyle zarara uğrasa da yarışlardan kopsa da Trabzonspor hep ayakta kalmayı başarmıştır. Şampiyonluklar kazanmış, kupalar kaldırmıştır." ifadelerini kullanan Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Bizler Nisan 2018'de göreve geldiğimizde, işte o kimi zamanların en kötü günleriydi. 'Trabzonspor var ise her zaman umut vardır' sözünü ilke edinen ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım çok zorlu süreçlerden geçerek bugünlere geldik."



Ağaoğlu, artık her sene başarıya koşan, yarışın içerisinde olan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen bir Trabzonspor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Ekonomisiyle, kurumsal yapısıyla profesyonelce yönetilen bir Trabzonspor var. Altyapısıyla üreten, ürettiğini A takımında oynatarak değerli hale getiren ve yüksek bonservis bedelleriyle satan bir Trabzonspor var. Önümüzde de yeni sezon, yeni umutlar var. Bu sene UEFA Konferans Ligi'ne katılım başarısı göstersek de Trabzonspor için bu yeterli değildir. Tabii ki Avrupa'ya gitmek kıymetlidir ama Trabzonspor her zaman en iyisinde olmalıdır. Şampiyonlar Ligi'nde."



- Yeni transferler kamp dönemine yetiştirilmeye çalışılıyor



Bu hedef doğrultusunda hareket ederek, 4 Temmuz'da başlayacak kamp dönemine yeni transferleri yetiştirmeye çalıştıklarına işaret eden Ağaoğlu, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile izleme komitesinin önerileri doğrultusunda Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik gibi değerli isimleri kadromuza dahil ettik. Eksik olan bölgelere de gerekli takviyeleri yaparak yeni sezona güçlü bir şekilde 'Merhaba' demek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ağaoğlu, en önemli güçlerinin taraftarları olduğunu belirterek, yeni sezonda belli bir oranda maçların seyircili oynanmasına izin verilmesi durumunda, yeniden eski günlerdeki gibi taraftarın takımın gücüne güç katacağını ifade etti.



Bugün, Türkiye'de hiçbir kulübün başaramadığı biçimde transferlerini sezon öncesi yapabilen, hazırlık kampına tam kadro başlamak isteyen bir Trabzonspor'a evrildiklerini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:



"Başta ödeme dengesi ve diğer sosyal şartlarla birlikte futbolcuların Trabzonspor'u tercih sebebi olarak gördüğü, bizlerin de bununla gurur duyduğu bir süreç yaşıyoruz. Umuyor ve diliyorum ki kararlılıkla attığımız bu doğru adımlar neticesinde bizlerin saha dışındaki görevini tam yerine getirmesi, saha içine de büyük bir etki edecektir. Bu sezon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve ekibinin özverili katkılarıyla, futbolcu kadromuzun inanç ve azmiyle arzuladığımız o mutluluğu yaşamayı çok istiyoruz. İnşallah başaracağız."



Ağaoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır gelirlerin yarı yarıya düşmesi sebebiyle büyük zorluklar çektiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Şimdi önümüzde bu zorlukları aşmak için güzel bir fırsat var. Yeni sezon formalarımız bu ay sonuna doğru çıkıyor. Efsane çubuklumuz, mavi beyaz formamız ve telkari işlemeli lacivert renkteki bir diğer formamız TS Club'lardaki yerini alacak."



Başkan Ağaoğlu, taraftardan, önceki yıllara oranla daha fazla kulübe destek olmalarını da istedi.



