Adem Ljajic'e 1. Lig'den teklif

2018-2023 yılları arasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük formaları giyen Adem Ljajic, Trendyol 1. Lig'den sürpriz bir teklif aldı.Sırbistan'dan Sport Klub'un haberine göre; Novi Pazar'da hem futbolculuk hem basketbolculuk yapan 33 yaşındaki Adem Ljahic'e Adanaspor teklif yaptı.Adanaspor'un 500 bin euro'luk maaş teklifine karşın Adem Ljajic, Novi Pazar'da kalmayı tercih etti.Haberin detayında, Adem Ljajic'in Novi Pazar'a hiç para konuşmadan geldiği, kentin ve takımın sembol ismi olduğu ve bu nedenle kariyer sonuna kadar ayrılığın söz konusu olamayacağı belirtildi.Futbol hayatını Novi Pazar'da yeniden dirilten Adem Ljajic, bu sezon oynadığı 19 Sırbistan Süper Ligi maçında 7 gol atıp 6 asist yaptı.