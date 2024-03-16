Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.



Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Youcef Atal, 54. dakikada Yusuf Sarı, 65. dakikada Nani ve 83. dakikada Emre Akbaba attı. Sivasspor'un golü 51. dakikada Fode Koita'dan geldi.



Adana Demirspor'da ilk golü atan Atal, 85'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Atal, Fenerbahçe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



Bir maç aranın ardından kazanan Adana Demirspor, 39 puana yükseldi. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Sivasspor, 38 puanda kaldı.



Adana Demirspor, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Menig'in ceza sahasında sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev topa hakim oldu.



13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahasına çalımlarla sağ kanattan giren Atal'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



21. dakikada Milad'ın sol kanattan kale sahası önüne gönderdiği topla buluşan Mendoza, istediği gibi vuramayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



24. dakikada sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Koita'nın yerden şutunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.



37. dakikada Milad'ın sol kanattan uzaktan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde N'Jie pasında topu önünde bulan Koita'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



54. dakikada Adana Demirspor ikinci golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Yusuf Sarı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



61. dakikada kale sahası sol çaprazda Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın çeldiği topu Emre Akbaba tamamlamak istedi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



65. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Atal'ın sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında Nani'nin gelişine vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.



83. dakikada Adana Demirspor 4'üncü golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1.



Yukatel Adana Demirspor karşılaşmayı 4-1 kazandı.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu



Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Michut (Dk. 90+3 Aymbetov), Maestro, Yusuf Sarı (Dk. 84 Rodriguez), Emre Akbaba (Dk. 90+4 Barasi), Yusuf Erdoğan, Mendoza (Dk. 46 Nani)



EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ (Dk. 72 Poungouras), Charisis (Dk. 81 Kerem Atakan Kesgin), Caktas (Dk. 46 N'Jie), Menig (Dk. 46 Emrah Başsan), Turgunboev (Dk. 72 Kvet), Koita



Goller: Dk. 13 Atal, Dk. 54 Yusuf Sarı, Dk. 65 Nani, Dk. 83 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 51 Koita (EMS Yapı Sivasspor)



Kırmızı Kart: Dk. 84 Atal (Yukatel Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 40 Ali Şaşal Vural, Dk. 44 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor), Dk. 66 Michut (Yukatel Adana Demirspor)





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU