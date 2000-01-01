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Adams, Russ'ın yokluğu için: "Hayat devam ediyor..."

Oklahoma City Thunder'dan Steven Adams, uzun süreli takım arkadaşı Russell Westbrook'un artık ekipte olmamasını "hayat devam ediyor" şeklinde yorumladı.

Oklahoma City Thunder'dan Steven Adams, uzun süreli takım arkadaşı Russell Westbrook'un artık ekipte olmamasını "hayat devam ediyor" şeklinde yorumladı.

Thunder'da genel hisler, takımın son orijinal üyesi artık olmadığı için çok farklı. Seattle'dan OKC'ye taşınan organizasyonun son yıldızı Russell Westbrook artık bir Houston Rocket ve Adams ise oldukça belirgin yokluğunu fark etmiş durumda:

"Birisi vardı ve artık yok. Kulağa hastalıklı gelecek ama, biraz birinin ölmesi durumuna benziyor. Ama tam öyle değil. Lakin anladınız. Hayatınıza devam ediyorsunuz, çünkü hayat devam ediyor. Küçük şeyler de ortaya çıkıyor, park yeri gibi."

Thunder, 2016 yılında Kevin Durant'in ayrılmasından bu yana Westbrook etrafında şekilleniyordu ve yokluğu, takımda yoğun biçimde hissediliyor.


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