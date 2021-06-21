Abdullah Avcı: "Sörloth için beklemeye değer!"

Trabzonspor'da forvet arayışları sürüyor. Bordo-mavililer Sörloth için girişimlerini sıklaştırken Alman ekibi Leipzig, Norveçli Sörloth'u sezon öncesi kampa çağırdı. Teknik direktör Abdullah Avcı da "Elimde şu anda Koita, Djaniny ve Ekuban var. Sörloth'u beklerim" dedi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Sörloth için beklemeye değer!'
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21 Haziran 2021 12:32
Trabzonspor forvet arayışlarını bir süreliğine durdurmuştu. Sebebi de hem camianın hem de Abdullah Avcı'nın Alexander Sörloth'u geri istemesi.

Taraftarın yüzbinlerce mesaj attığı Norveçli futbolcuyu Avcı da takımda görmek için can atıyor. Öyle ki yönetimin "Sörloth için 2 hafta beklememiz gerekiyor" demesi üzerine şu yanıtı verdi:

"Elimde şu anda kampa götüreceğim Koita, Djaniny ve Ekuban var. Sörloth mükemmel bir oyuncu. Onun için beklemeye değer"


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