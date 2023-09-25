Abdülkadir Ömür'ün dalya heyecanı

Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, Hatayspor maçıyla birlikte bordo-mavili forma altında 200. maçına çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Abdülkadir Ömür'ün dalya heyecanı
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25 Eylül 2023 20:21
Trabzonspor'un başarılı isimlerinden Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla ikinci kez dalya dedi.

Abdülkadir, ligdeki Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başladı ve Trabzonspor forması altında 200. maçına çıktı.

Trabzonspor, başarılı oyuncusu için, "Bordo-mavili formamız ile 200. resmi maçına çıkan futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ü kutluyoruz" şeklinde bir paylaşım yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da; Süper Lig, Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.



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