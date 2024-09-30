A Milli Takım'a yeni gurbetçi: Atakan Karazor!

Stuttgart forması giyen Atakan Karazor için Almanya'dan A Milli Takım iddiası geldi.



Sky'da yer alan habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı için oynamaya karar verdi.



A MİLLİ TAKIM'I SEÇTİ



Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kısa süre önce Atakan ile temasa geçtiği ancak 27 yaşındaki futbolcunun tercihinin Türkiye olduğu belirtildi.



UYGUNLUK SAĞLANMIŞTI



TFF Yönetimi, geçtiğimiz ay Atakan Karazor'un A Milli Takım oynaması için uygunluk sağlamıştı.



BU SEZON PERFORMANSI



Atakan Karazor'un, A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edilmesi bekleniyor.



Stuttgart'ta bu sezon 8 maçta süre bulan Atakan Karazor, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.



