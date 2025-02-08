A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'ya konuk olacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nda Romanya'ya ile oynayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'ya konuk olacak
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08 Şubat 2025 13:58
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında pazar günü deplasmanda Romanya ile karşı karşıya gelecek.

Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Elemelerde oynadığı 5 maçı da kazanan milli takım, grup liderliğini garantileyerek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

Oynadığı 5 müsabakada bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Romanya ise grupta üçüncü sırada bulunuyor.

Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlı takım, Romanya ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı 101-54 kazandı.

 
 
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