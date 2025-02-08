A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'ya konuk olacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 6. ve son maçında pazar günü deplasmanda Romanya ile karşı karşıya gelecek.Ploieşti kentindeki Olimpia Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.Elemelerde oynadığı 5 maçı da kazanan milli takım, grup liderliğini garantileyerek şampiyonaya katılma hakkı elde etti.Oynadığı 5 müsabakada bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan Romanya ise grupta üçüncü sırada bulunuyor.Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlı takım, Romanya ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı 101-54 kazandı.