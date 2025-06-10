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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıktı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıktı.

calendar 10 Haziran 2025 20:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıktı
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664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, güreşlerde elemelerin yapılacağı 5 Temmuz Cumartesi günü için birinci kademe bilet fiyatları 1000, ikinci kademe bilet fiyatları ise 800 lira olarak belirlendi.

Final güreşlerinin gerçekleştirileceği 6 Temmuz Pazar günü için ise birinci kademe biletler 1500, ikinci kademe biletler de 1000 liradan satışa çıkartıldı.


- "Kırkpınar bir kültürün, bir ruhun adıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kültürel mirasa sahip çıkmak ve Kırkpınar coşkusunu daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kırkpınar'ın yalnızca pehlivanların kol bağladığı bir çayır değil, aynı zamanda miras kalan bir kültürün, bir duruşun ve bir ruhun adı olduğunu vurgulayan Akın, "Bu yıl da Sarayiçi'nde yine aynı heyecanla, aynı inançla bir araya geleceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek misafirlerimizi, vatandaşlarımızı ve güreş severleri şehrimizin kalbinde, Kırkpınar'ın gölgesinde ağırlamaktan onur duyacağız. Tüm pehlivanlara yürekten başarılar diliyor, güreş severlerimizi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'mizin gerçekleştirileceği Er Meydanı'na davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


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