60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılacak takımlar açıklandı

GİRO d'Italia, Vuelta a Espana ve Tour de France gibi profesyonel bisikletin en büyük yarışlarına renk katan takımlar, bu kez kozlarını 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda paylaşacak. Tur'a 12 ülkeden 3 World Tour Team, 13 Pro Team, 6 Continental Team olmak üzere 22 takım katılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, Spor Toto Cycling Team ve Konya Büyükşehir Belediye Spor, 2025 yılında UCI tarafından Continental takım olarak tescil edilmişti. TUR'a milli coşku yaşatacak Türkiye'nin bu üç güzide uluslararası bisiklet takımı profesyonel pelotonda, kendi seyircisi önünde yarışma motivasyonu ile mücadele edecek.



Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye'nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 60. yılında tarihi bir yarışa imza atmaya hazırlanıyor. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 27 Nisan Pazar günü Antalya'dan başlayıp 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de sona erecek.



Dünyaca ünlü takımların ve bisikletçilerin pedal çevireceği 60 yıllık yarışa katılacak takımların listesi açıklandı.



1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1965 yılında uluslararası nitelik kazanarak Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan, Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan 60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 12 ülkeden 3 World Tour Team, 13 Pro Team, 6 Continental Team olmak üzere 22 takım katılacak.



Uluslararası dev organizasyonu ile 8 gün 8 etapta 5 kıtada, 190 ülkede 13 dilde 610 milyon haneye ulaşan canlı yayınları ile dünya çapında büyük ilgi gören Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 2025 yılında ABD, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye'den katılacak takımların kadrolarında dünya bisikletinin güçlü isimlerinin yanı sıra genç yıldızlar da yer alacak.



60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun UCI kategorilerine göre takım listesi:



UCI kategorilerine göre 3 World, 13 Pro ve 6 Continental Takım, tarihi pelotonda mücadele verecek. Sezon sonu UCI puanına göre takımlar sıralaması;



3 World Tour Takımı:



Alpecin- Deceuninck (Belçika)



Team Picnic PostNL (Hollanda)



XDS Astana Team (Kazakistan)



13 Pro Tour Takımı:



Lotto (Belçika)



Uno-X Mobility (Norveç)



Caja Rural-Seguros RGA (İspanya)



Equipo Kern Pharma (İspanya)



VF Group Bardiani-CSF-Faizané (İtalya)



Burgos- Burpellet- BH (İspanya)



Team Polti VisitMalta (İtalya)



Unibet Tietema Rockets (Fransa)



Euskaltel-Euskadi (İspanya)



Solution Tech Vini Fantini (İtalya)



Team Flanders-Baloise (Belçika)



Wagner Bazin WB (Belçika)



Team Novo Nordisk (ABD)



6 Continental Takım:



Terengganu Cycling Team (Malezya)



Mazowsze Serce Polski (Polonya)



China Glory-Mentech Continental Cycling Team (Çin)



İstanbul Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)



Spor Toto Cycling Team (Türkiye)



Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye)



Geçtiğimiz sene Yeşil Mayo ve Turkuaz Mayonun yanı sıra, 5 etap kazanarak yarışa damgasını vuran Picnic PostNL, son şampiyon ünvanını korumak için geliyor. Picnic PostNL'in genç yıldızı Frank van den Broek, 2024 yılında TUR'ın genel klasmanını kazanarak bir anda dikkatleri üzerine çekmişti; bu başarı ona takımının Tour de France kadrosuna seçilmesinin de kapılarını açmıştı. Picnic PostNL'in bir diğer yıldız adayı Danimarkalı Tobias Lund Andresen, geçen sene TUR'da kazandığı 3 etapla, sprint finişlerinde rakiplerine büyük üstünlük sağladı.



Geçtiğimiz yıllarda dünyaca ünlü sprinter Jasper Philipsen ile TUR'da etaplar kazanan Belçika temsilcisi Alpecin-Deceuninck, 2021'den bu yana her yıl TUR'a katılan World Tour takımlarından birisi.



Tour de France ve Tour of Türkiye'nin en fazla etap kazanan bisikletçisi, efsane Mark Cavendish'in son sezonunda geçen yıl Türkiye Turu'na gelen Kazak ekibi XDS - Astana Team, yeni ismi ve sponsoruyla üst üste sekizinci kez ülkemize geliyor. XDS – Astana'nın Alman bisikletçisi Max Kanter geçen sene TUR'un Kemer - Kaş etabını kazanmıştı. Bu zafer 27 yaşındaki bisikletçinin kariyerinin ilk pro galibiyeti olarak kayıtlara geçerken Kanter, etap sonu göz yaşlarına hâkim olamamıştı.



Bisikletin köklü ekiplerinden İspanyol temsilcisi Caja Rural - Seguros RGA, 2016 yılında José Gonçalves ile Turkuaz Mayo'nun kazanını olmuştu.



Kıta ekibi olmasına rağmen, kendisinden daha büyük takımlara meydan okuyan Malezya ekibi Terengganu Cycling Team, geçen yıl Merhawi Kudus ile genel klasman ikinciliğine ulaşmıştı.



Bisiklet sporunun en özel takımlarından, hiçbir şeyin profesyonel seviyede spor yapmaya engel olamayacağının ispatı Team Novo Nordisk, tamamı Tip1 diyabet hastası sporculardan oluşuyor.



