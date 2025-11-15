15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-161'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda hentbol zaferi!

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda hentbol dalındaki ikinci maçında Maldivler'i 63-13 mağlup etti.

calendar 15 Kasım 2025 17:28
Haber: AA, Fotoğraf: THF
6. İslami Dayanışma Oyunları'nda hentbol zaferi!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, ikinci maçında Maldivler'i 63-13 mağlup etti.

Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'nde oynanan maçta ilk yarıyı da 29-6'lık skorla açık ara üstün geçen milli takım, karşılaşmayı da 63-13 kazandı.

Oyunların son şampiyonu ünvanıyla organizasyona katılan ve Riyad'da grup maçlarında 2'de 2 yapan A Milli Kadın Hentbol Takımı, A Grubu'nda Maldivler'in yanı sıra İran ve Gine ile birlikte yer alıyor.


Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yarı finale yükseleceği organizasyonda ay-yıldızlı takım, yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Milli takım, grupta son ve üçüncü maçını Gine ile 17 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de oynayacak.

