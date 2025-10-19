19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0DA
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-061'
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-160'
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
1-1DA
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-1DA
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-087'
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-145'
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
1-120'
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
0-1DA
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'na Türk sporcular damga vurdu

17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Türk sporcular madalyaları topladı.

calendar 19 Ekim 2025 15:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'na Türk sporcular damga vurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Mersin'de bu yıl 17. kez organize edilen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda erkeklerde Hüseyin Can, kadınlarda ise Bahar Yıldırım birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesince organize edilen 21 kilometrelik yarı maraton, Tarsus ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

Maratona Türkiye, İsviçre, Kırgızistan, Etiyopya, Rusya, Kenya, Danimarka, Tacikistan, Japonya, Bulgaristan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 432 sporcu katıldı.

Organizasyon kapsamında halk koşusu da düzenlendi.

- Genel klasmandaki 6 madalyanın 5'i Türk sporcularda

Aynı noktada sona eren yarışmanın genel klasmanında kadınlar ve erkeklerde 6 madalyanın 5'ini Türk sporcular kazandı.

Erkeklerde Hüseyin Can'ın 1.03.57'lik derecesiyle birinci olduğu maratonda, kadınlarda da Bahar Yıldırım 1.13.19'luk süresiyle ilk sırayı elde etti.

Parkurun tamamlanmasının ardından yapılan törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

21 kilometrelik maratonu ilk 3 sırada tamamlayan atletler şöyle sıralandı:

- Yarı maraton kadınlar

1. Bahar Yıldırım (Türkiye) - 1.13.19

2. Derya Kunur (Türkiye) - 1.13.56

3. Hirut Jemberu Girma (Etiyopya) - 1.14.25

- Yarı maraton erkekler

1. Hüseyin Can (Türkiye) - 1.03.57

2. Ali Kaya (Türkiye) - 1.04.19

3. Ahmet Alkanoğlu (Türkiye) - 1.05.21

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
