16 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Karadağ'ı set vermeden yendi

CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Türkiye, Karadağ'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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16 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, Karadağ'ı set vermeden yendi
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19 Ocak 2025 00:25

16 Yaş Altı Milli Kız Voleybol Takımı, 2025 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raunt dördüncü maçında Karadağ'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen elemelerde Türkiye, Karadağ ile karşılaştı. 

Rakibini 25-17, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen milliler, 4'te 4 yaparak yenilmezliğini sürdürdü. 

Elemelerde 11 puana yükselen milli takım, organizasyondaki beşinci maçında yarın ev sahibi Bulgaristan'la TSİ 21.00'de karşılaşacak. 

Müsabaka, Bulgaristan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

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