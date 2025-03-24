13 ve 15 yaş altı masa tenisçiler, Avrupa Gençlik Serisi'nin Kapadokya ayağında birinci oldu

2025 Avrupa Masa Tenisi Gençlik Serisi'nin Nevşehir'de düzenlenen 2. ayağında Türkiye'yi temsil eden sporcular, 15 madalyayla takımca şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
13 ve 15 yaş altı masa tenisçiler, Avrupa Gençlik Serisi'nin Kapadokya ayağında birinci oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2025 15:25
2025 Avrupa Masa Tenisi Gençlik Serisi'nin Nevşehir'de düzenlenen 2. ayağında Türkiye'yi temsil eden sporcular, 15 madalyayla takımca şampiyonluğa ulaştı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin spor salonu, 13 ve 15 yaş altı sporcuların mücadele ettiği organizasyona ev sahipliği yaptı.

Türkiye'den Kenan Kahraman (15 yaş altı tek erkekler), Ela Su Yönter (13 yaş altı tek kızlar), Berat Özdemir (13 yaş altı tek erkekler), Nil Başaran ile Kenan Kahraman (15 yaş altı karışık çiftler) ve Belinay Davuş ile Berat Özdemir (13 yaş altı karışık çiftler), altın madalya kazandı.

Turnuvayı 5 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla tamamlayan Türk masa tenisçiler, takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery