15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-161'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Zonguldakspor'dan "bahis soruşturması" açıklaması

Zonguldakspor Kulübü yetkilisi Harun Demir, "bahis soruşturması" kapsamında açıklama yaptı.

calendar 15 Kasım 2025 17:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zonguldakspor'dan 'bahis soruşturması' açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Nesine 3. Lig ekiplerinden TCH Group Zonguldakspor Kulübü yetkilisi Harun Demir, "bahis soruşturması" kapsamında takımdaki 9 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine dair açıklama yaptı.

Demir, kentte bir restoranda düzenlenen basın toplantısında bahis soruşturmasının, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşmasının ardından kendi kulüplerinin şikayeti üzerine başlatıldığını söyledi.

Zonguldakspor'un süreci yakından takip ettiğini belirten Demir, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında başlayan şikayetimiz üzerine dosya İstanbul'a taşınmıştır ve bugünkü gelinen durumun başlangıcı Zonguldakspor'dur." dedi.


Takımdaki 9 oyuncunun bahis oynadığının tespit edildiğini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"9 futbolcumuzun hangi maçlara bahis oynadığı bize geldi. 2020 yılında oynamış. Bahisle şike aynı şey değil. Bahis eğlencesine, para kazanmasına yönelik yapılan şans oyunudur fakat profesyonel futbolcunun oynaması yasaktır. (Futbol Disiplin Talimatı) 57. maddede açık açık belirtiyor.

Bizim futbolcularla yaptığımız sözleşmede de diyor ki '57. maddede geçtiği gibi herhangi bir bahis oynandığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedilir ve sezonluk ücretin tamamı da iade edilir.' Hemen gaza gelip seyirci baskısıyla sözleşmeleri feshedebilirdik ama biz soğukkanlılığımızı koruyarak federasyondan bekledik, yazılarımız geldi, gerekli savunmaları avukatlarımız yaptı. Oyuncularımız illaki ceza alacak. Bu federasyonun talimatlarında illaki belirtilmiş. Futbolcularımız şike yapmadığı için mutluyuz. Kendi maçlarına hiç oynamamışlar."

Demir, oyuncu tercihlerinde bundan sonra daha hassas davranacaklarını da vurgulayarak "Oyuncularımın kendi maçlarına oynamadıklarından onlara destek olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok ama gelecek cezalara göre de reaksiyonumuzu vereceğiz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.