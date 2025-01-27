Ziyech'ten 2.9 milyon euro'luk veda talebi!

Galatasaray, Hakim Ziyech'in 2.9 milyon euro'luk fesih bedeli talebini 1,5 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Ziyech'ten 2.9 milyon euro'luk veda talebi!
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27 Ocak 2025 11:10
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Hakim Ziyech, Sergio Oliveira'nın sözleşme feshini örnek gösterip zorluk çıkarıyor.

Faslı futbolcu, yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların kendisine muhtaç olduğunu düşünüyor.

Yıllık 5.7 milyon Euro maliyeti bulunan Ziyech bu nedenle Galatasaray'dan fesih için altı aylık hak edişinin tamamını talep ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Ziyech'in 2.9 milyon euro'luk fesih bedeli talebini 1,5 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

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