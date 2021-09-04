Yusuf Şimşek'ten istifa kararı

Balıkesirspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek görevi bıraktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yusuf Şimşek'ten istifa kararı
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04 Eylül 2021 18:19
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, görevi bıraktığını duyurdu.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesirspor'a üzülerek veda ettiğini belirtti.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Burada bulunduğumuz süre boyunca bizimle aynı heyecanı yaşayan hepsi birbirinden kıymetli futbolcularımıza emeğine ve özverisine birebir tanık olduğumuz başkanımız Sayın Özgür Yılmaz'a değerli yönetimimize desteğini esirgemeyen taraftarımıza ve bizi emeği geçen tüm kulüp personeline teşekkür ederiz. Balıkesirspor'a hedeflerine ulaşma yolunda başarılar diler Balıkesirspor'un kalbimizde her zaman ayrı ve özel bir yeri olacağını belirtmek isterim. Allah'a emanet olun."


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