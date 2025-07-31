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1-1
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
1-3
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
0-1

Yusuf Akçiçek, Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu

Lazio karşısında iyi bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu.

calendar 31 Temmuz 2025 00:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yusuf Akçiçek, Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu
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Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Lazio maçı sonrasında Şampiyonlar Ligi karşılaşması hakkında konuştu.

Feyenoord eşleşmesi hakkında konuşan Akçiçek, "Öncelikle bizim için çok önemli bir hazırlık süreciydi çünkü 1 hafta sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var. Ona çok iyi hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz. Hem İstanbul hem de Portekiz de yüksek şiddetli antrenmanlarımızı yaptık, şiddetli hazırlık maçlarına çıktık. Hepsinin analizlerini yaptık, eksik yönlerimizin üstüne gittik ve bugün de son hazırlık maçımızı oynadık. Tesise döndüğümüz zaman bu maçın da analizini yapacağız. Şampiyonlar Ligi maçımıza en önemli ve en eksiksiz bir şekilde çıkmak istiyoruz. Bugün de bizim için iyi bir testti ve diri bir rakibe karşı oynadık. İstediklerimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum, güzel bir mücadele verdik. Takım içinde de çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var. İnşallah bunu sezon boyunca devam ettir ve güzel oyunumuzu taraftarımıza izletiriz." dedi.

Genç stoper, karşılaşmanın 72. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.
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