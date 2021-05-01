Yusuf Abdioğlu: "Kimse bize 'Yoruldunuz, dinlenin' demedi!"

Hataysporlu Yusuf Abdioğlu, Beşiktaş'ın erteleme talebiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yusuf Abdioğlu: 'Kimse bize 'Yoruldunuz, dinlenin' demedi!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2021 20:06
Atakaş Hatayspor'un tecrübeli oyuncusu Yusuf Abdioğlu, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

Beşiktaş'ın erteleme talebiyle ilgili gelen soruya Yusuf, "Beşiktaş'ın dinlememe adına bir sıkıntı vardı. Biz de aynı duruma düştük. Kimse bize 'Siz çok yoruldunuz, biraz dinlenin' demedi. Ne önümüze konuluyorsa çıkıp oynuyoruz." dedi.

"LİGİN HÜCUM PORTFÖYÜ EN İYİ TAKIMI"

Ömer Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle görevinin başında olamaması nedeniyle görevi devralan Özhan Pulat, "Bizim sezon başından beri oynatmak istediğimiz bir sistem var. Kaleye en yakın noktada durdurup hücumları en çabuk şekilde sonlandırıyoruz. Bugüne kadar bunu iyi yaptık. Ligin hücum portföyü en iyi takımı Beşiktaş'a karşı oynayacağız bugün." açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.