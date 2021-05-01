Yusuf Abdioğlu: 'Kimse bize 'Yoruldunuz, dinlenin' demedi!'

"LİGİN HÜCUM PORTFÖYÜ EN İYİ TAKIMI"

Sergen Yalçın: "Benden önce 10 tane takım oynadı. Hiçbirisi oynamıyor. Herkes pazar pazartesi oynuyor. Biz bu aceleyi anlamadık. Pazar pazartesi salı oynatın. Gelecek hafta içi maç yok. Bu acelenin sebebini düşündük bulamadık." pic.twitter.com/UL0t3lSVgn



— Sporx (@sporx) May 1, 2021

Atakaş Hatayspor'un tecrübeli oyuncusu Yusuf Abdioğlu, Beşiktaş maçı öncesi konuştu.Beşiktaş'ın erteleme talebiyle ilgili gelen soruya Yusuf, "Beşiktaş'ın dinlememe adına bir sıkıntı vardı. Biz de aynı duruma düştük. Kimse bize 'Siz çok yoruldunuz, biraz dinlenin' demedi. Ne önümüze konuluyorsa çıkıp oynuyoruz." dedi.Ömer Erdoğan'ın koronavirüs nedeniyle görevinin başında olamaması nedeniyle görevi devralan Özhan Pulat, "Bizim sezon başından beri oynatmak istediğimiz bir sistem var. Kaleye en yakın noktada durdurup hücumları en çabuk şekilde sonlandırıyoruz. Bugüne kadar bunu iyi yaptık. Ligin hücum portföyü en iyi takımı Beşiktaş'a karşı oynayacağız bugün." açıklamasını yaptı.