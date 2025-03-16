Yunus Emre Çift: 'Bu puan Yüksel Yıldırım'a armağan olsun'

Reeder Samsunspor forması giyen 3 futbolcu, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Yunus Emre Çift, "İyi mücadele ettiğimiz, kazanabilecekken 10 kişi kaldığımız için bir puana sevindiğimiz bir maç oldu. Futbol hakkında konuşmak istemiyorum. Değerli başkanımız sayın Yüksel Yıldırım'a hak etmediği şekilde çok ağır küfür edildi bugün. 1 puanı ona armağan etmek istiyorum. İyi ki bizimle, iyi ki Samsunspor'un başkanı. Oyunla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. 10 kişi kaldıktan sonra geriye yaslandık. Avrupa hedefimiz var. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz." dedi.



"RİCA EDİYORUM HAKEMLERDEN, DİKKAT!"



Samsunspor kaptanı Zeki Yavru ise "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı bizi ilgilendirmiyor. Biz her maça aynı konsantrasyonla çıkıyoruz. Çok değerli 1 puan aldık. Rakiplerimiz de puan kaybetti çünkü. Bizim için önemli. Ancak biz ısrarla Türk hakemlerimize sahip çıkmak isterken bazı şeylerde artık bizim de buramıza geliyor. Lütfen biraz daha dikkat edelim. Özellikle büyük maçlarda. İnsanları soğutuyor. Hoş olmuyor. Rica ediyorum hakemlerden biraz daha dikkat." açıklamasını yaptı.



Kingsley Schindler, "Zor bir maç oldu. Böyle bir atmosferin zor olacağını biliyorduk. Taraftarının inanılmaz destek verdiğini ve Fenerbahçe'nin iyi oynayacağını biliyorduk. Hakem faullerde haklarını daha çok rakibimize verdi. Biz kendi oyunumuzu oynayamadık. Kaybetmek de istemiyorduk ki berabere kaldık. Berabere kaldığımız için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.



