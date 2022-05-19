Galatasaray'ın bu sezon Adana Demirspor'a kiraladığı ve orada gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Yunus Akgün için teklifler gelmeye başladı.



Sezonu Adana Demirspor formasıyla geçiren ve Galatasaray 'a dönmek için gün sayan Yunus Akgün'e şimdiden Avrupa'dan talip çıktığı iddiaları var. 8 gol, 8 asistle oynayan başarılı oyuncunun Fransa'dan Nice tarafından ciddi şekilde takip altında olduğu kaydedildi.



Sarı-Kırmızılı takımda gelecek sezonun vazgeçilmez isimlerinden biri olması beklenen Yunus transferin de gözdesi olacak gibi duruyor.











