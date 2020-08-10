Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, iç transferde orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile yeni sözleşme imzaladı.Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Recep Niyaz'ın Mayıs 2021'de bitecek sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, "Denizlispor altyapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz'la sezon sonunda sona erecek sözleşme 2 yıl daha uzatıldı. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.