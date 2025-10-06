Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası!

FIFA Disiplin Kurulu, TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi. Yeni Malatyaspor'un puanı -41 oldu.

calendar 06 Ekim 2025 17:05 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 22:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası!
FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Malatya temsilcisi, -41 puanla son sırada bulunuyor.

