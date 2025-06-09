UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasında normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda gol sesi çıkmadı, penaltı atışlarında Portekiz 5-3 ile kupanın sahibi oldu.Bu maça damga vuran isim ise Nuno Mendes oldu. Sol bek oyuncusu dakika 26'da attığı gol ile skoru 1-1'e getirip takımının oyuna tutunmasını sağladı.Nuno Mendes aynı zamanda sol kanatta İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a adım attırmadı. Sahada 105 dakika kalan Yamal'ın istatistikleri:- İsabetli şut: 2/4- İsabetli Orta: 0- Gol pozisyonu: 0- Kilit Pas: 1- İkili Mücadele: 7/17- Gol Beklentisi: 0.10Sahada gösterdiği bu performans ile Nuno Mendes, takımının şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı verdi ve UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.