UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasında normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda gol sesi çıkmadı, penaltı atışlarında Portekiz 5-3 ile kupanın sahibi oldu.
Bu maça damga vuran isim ise Nuno Mendes oldu. Sol bek oyuncusu dakika 26'da attığı gol ile skoru 1-1'e getirip takımının oyuna tutunmasını sağladı.
Nuno Mendes aynı zamanda sol kanatta İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a adım attırmadı. Sahada 105 dakika kalan Yamal'ın istatistikleri:
- İsabetli şut: 2/4
- İsabetli Orta: 0
- Gol pozisyonu: 0
- Kilit Pas: 1
- İkili Mücadele: 7/17
- Gol Beklentisi: 0.10
Sahada gösterdiği bu performans ile Nuno Mendes, takımının şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı verdi ve UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.
Bu maça damga vuran isim ise Nuno Mendes oldu. Sol bek oyuncusu dakika 26'da attığı gol ile skoru 1-1'e getirip takımının oyuna tutunmasını sağladı.
Nuno Mendes aynı zamanda sol kanatta İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a adım attırmadı. Sahada 105 dakika kalan Yamal'ın istatistikleri:
- İsabetli şut: 2/4
- İsabetli Orta: 0
- Gol pozisyonu: 0
- Kilit Pas: 1
- İkili Mücadele: 7/17
- Gol Beklentisi: 0.10
Sahada gösterdiği bu performans ile Nuno Mendes, takımının şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı verdi ve UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.
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