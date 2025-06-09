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Yamal'ı sahadan sildi!

Finalde gol atan ve Yamal'ı kilitleyen Nuno Mendes, dev performansıyla maça damga vurdu.

calendar 09 Haziran 2025 01:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Yamal'ı sahadan sildi!
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UEFA Uluslar Ligi final karşılaşmasında normal süresi 2-2 biten maçta uzatmalarda gol sesi çıkmadı, penaltı atışlarında Portekiz 5-3 ile kupanın sahibi oldu.

Bu maça damga vuran isim ise Nuno Mendes oldu. Sol bek oyuncusu dakika 26'da attığı gol ile skoru 1-1'e getirip takımının oyuna tutunmasını sağladı.

Nuno Mendes aynı zamanda sol kanatta İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a adım attırmadı. Sahada 105 dakika kalan Yamal'ın istatistikleri:


- İsabetli şut: 2/4
- İsabetli Orta: 0
- Gol pozisyonu: 0
- Kilit Pas: 1
- İkili Mücadele: 7/17
- Gol Beklentisi: 0.10

Sahada gösterdiği bu performans ile Nuno Mendes, takımının şampiyonluğa ulaşmasına büyük katkı verdi ve UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.


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