Yalçın Koşukavak: 'Ligde kaldığımız için mutluyuz'

Ligin son haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın Koşukavak, son maçtan galibiyetle ayrılamadıkları için buruk mutlu olduklarını belirtti.



Kendisine inanan herkese teşekkür eden Koşukavak, "Benim buraya gelmemi sağlayan Berna Gözbaşı'ya ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. 20 gündür sürekli konuşan, sürekli tesisin her tarafında dolaşan bir adamı dinleyen, 20 günde 3 günde bir maç oynayan takımın futbolcularının bana gösterdikleri sabır ve benim teorilerimi hayata geçirdikleri için ve sonuç itibariyle ligde kaldığımız için onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.



Hep beraber başardıkları aktaran Koşukavak, şunları kaydetti:



"Bir antrenör için 20 günde böyle bir görev zordu. Bunu bana mal etmek çok doğru değil. Hep beraber başardık. Benden önceki antrenör arkadaşların da burada emeği var. Onlar da birçok puan aldılar ve ellerinden geldiği kadar gayret gösterdiler. 20 gün kala da biz geldik. Allah bize nasip etti ve bizi de utandırmadı. Bugün Kayserispor maçı kazanabilirdi. İlk yarısı 1-0 bitmiş bir oyun. 46 ile 56 arası çok net pozisyonlar vardı. Belki ilk yarıda 2-0 soyunma odasına girip ikinci yarının başında da hızlı hücumlarda 3-0'da bitebilirdi. Bitiremedik. Oyuncularımın emekleri açısından bir galibiyet veya bir puan çok isterdim. Biz şu anda görünürde Trabzonspor'un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahadaki oyun o değildi. O anlamda buruk olduğunu söyleyebilirim. Amacımız ligde kalmaktı ve ona ulaştığımız için çok mutluyum. İnşallah Kayserispor iki sezondur bu mayıs ayına kadar yaşadığı stresi önümüzdeki sezon yaşamaz. Çünkü Kayserispor ligde kemik bir takımdır."



