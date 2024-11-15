Xabi Alonso'dan ayrılık kararı!

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, sezon sonunda görevinden ayrılacak. İspanyol teknik adamın, bir sonraki durağının ise Real Madrid olacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xabi Alonso'dan ayrılık kararı!
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15 Kasım 2024 14:18
Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso için ayrılık iddiası gündeme geldi.

Eurosport İspanya'da yer alan habere göre, Alonso, 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılacak.

İspanyol teknik adamın bir sonraki adresinin ise Real Madrid olacağı öne sürüldü. Real Madrid'de geleceği tartışılan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yerine daha önce de Alonso'nun adı gündeme gelmişti.

2022 yılından bu yana Bayer Leverkusen'de çalışan 42 yaşındaki Alonso, geçen sezon takımını ligde şampiyonluğa taşımıştı.

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