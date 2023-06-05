Wout Weghorst'a sürpriz talip

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ve devre arasında Manchester United'a transfer olan, sezon sonunda ayrılacağı açıklanan 30 yaşındaki santrfora, Everton'un teklif yapacağı iddia edildi. The Sun'ın haberine göre bu sezon son maçta ligde kalmayı başaran Everton'ın, Wout Weghorst'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
EVERTON'UN İSTEDİĞİ FORVET
Everton teknik direktörü Sean Dyche gelecek sezon için pivot santrafor tipinde bir oyuncu aradığını yönetime söyledi. Manchester United'ında Weghorst'un kiralık sözleşmesini uzatmayacağını öğrenen Sean Dyche oyuncuyu takımda görmek istediğini söyledi.
NEREYE GİDECEĞİ MUAMMA
The Sun'ın haberine göre PSV Eindhoven'la anlaşan ama Ruud van Nistelrooy'un takımdan ayrılması sebebiyle Weghorst'un Hollanda ekibine dönmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın oyuncuyu 2. defa kiralamak istediğini ancak oyuncunun Türkiye'ye dönmek istemediğini söyledi.
20 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ
Devre arasında Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, İngiliz ekibinde ligde hiç gol kaydetemedi. İngiliz ekibiyle toplamda 20 maça çıkan Hollandalı santrfor 2 gol attı ve 3 asistlik katkı sağladı.
EVERTON'UN İSTEDİĞİ FORVET
Everton teknik direktörü Sean Dyche gelecek sezon için pivot santrafor tipinde bir oyuncu aradığını yönetime söyledi. Manchester United'ında Weghorst'un kiralık sözleşmesini uzatmayacağını öğrenen Sean Dyche oyuncuyu takımda görmek istediğini söyledi.
NEREYE GİDECEĞİ MUAMMA
The Sun'ın haberine göre PSV Eindhoven'la anlaşan ama Ruud van Nistelrooy'un takımdan ayrılması sebebiyle Weghorst'un Hollanda ekibine dönmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Ayrıca Beşiktaş'ın oyuncuyu 2. defa kiralamak istediğini ancak oyuncunun Türkiye'ye dönmek istemediğini söyledi.
20 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ
Devre arasında Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, İngiliz ekibinde ligde hiç gol kaydetemedi. İngiliz ekibiyle toplamda 20 maça çıkan Hollandalı santrfor 2 gol attı ve 3 asistlik katkı sağladı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ