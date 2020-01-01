Wolves, 1 numaralı Draft hakkı için takas görüşmelerinde!

Minnesota Timberwolves'un, sahip olduğu 1 numaralı Draft hakkı hakkında "aktif olarak takas görüşmeleri yaptığı" iddia edildi.



Takımın başkan yardımcısı Sachin Gupta'ya göre, Timberwolves ekibi, 1 numaralı Draft hakkıyla ne yapmayı planladıkları konusunda her olasılığı açık tutuyor.



Özellikle, Wolves'un ön bürosunun, 1 numaralı Draft hakkı da dahil olmak üzere, ellerindeki tüm haklarla (1'inci, 17'nci, 33'üncü) ilgili takas görüşmeleri yaptıkları belirtildi.



Başkan Gersson Rosas'ın birkaç gün önce itiraf ettiği gibi, Wolves halen bu sezonun oyuncu adayları arasında, 1 numaralı tercih için net bir seçim göremiyor.



Draft için bir aydan daha kısa bir süre kalmış bulunuyor ve yeni sezonun Aralık veya Ocak ayında başlayacağı iddialarıyla, Minnesota, bu kısa ölü sezon sırasında takas piyasasında aktif olmaya hazır görünüyor.



