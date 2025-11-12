Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi

Wolverhampton, teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki Rob Edwards'ı getirerek 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Wolverhampton'da Rob Edwards dönemi
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rob Edwards getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Galli teknik adam Edwards ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Futbolculuk döneminde forma giydiği Wolverhampton'da geçici teknik direktör olarak da çalışan Edwards, daha sonra Forest Green Rovers, Luton Town, Watford ve Middlesbrough'da görev aldı.

Wolverhampton, 11 haftası geride kalan Premier Lig'de 2 puanla son sırada bulunuyor.

 
 
