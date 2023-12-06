Wolverhampton 3 puanı tek golle aldı

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Wolverhampton evine ağırladığı Burnley'i 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolverhampton 3 puanı tek golle aldı
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06 Aralık 2023 00:25
İngiltere Premier Lig 15. hafta karşılaşmasında Wolverhampton sahasında konuk ettiği Burnley'i 1-0 mağlup etti.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Hwang Hee-Chan kaydetti.

Wolverhampton aldığı bu galibiyetle puanını 18'e çıkartırken, Burnley ise 7 puanda kaldı.

Wolverhampton bir sonraki karşılaşmasında sahasında Nottingham Forest'ı konuk ederken, Burnley deplasmanda Brighton'a konuk olacak.

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