İngiltere Premier Lig 15. hafta karşılaşmasında Wolverhampton sahasında konuk ettiği Burnley'i 1-0 mağlup etti.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Hwang Hee-Chan kaydetti.
Wolverhampton aldığı bu galibiyetle puanını 18'e çıkartırken, Burnley ise 7 puanda kaldı.
Wolverhampton bir sonraki karşılaşmasında sahasında Nottingham Forest'ı konuk ederken, Burnley deplasmanda Brighton'a konuk olacak.
Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Hwang Hee-Chan kaydetti.
Wolverhampton aldığı bu galibiyetle puanını 18'e çıkartırken, Burnley ise 7 puanda kaldı.
Wolverhampton bir sonraki karşılaşmasında sahasında Nottingham Forest'ı konuk ederken, Burnley deplasmanda Brighton'a konuk olacak.
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