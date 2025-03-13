Batı Konferansı lideri ve ligin en iyi ikinci derecesine sahip olan Oklahoma City Thunder, bu sezon şampiyonluk adayları arasında görülse de ESPN analisti Brian Windhorst, takımın ligde yeterince saygı görmediğini söyledi.



ESPN'de konuşan Windhorst, "Lig genelinde konuştuğum kişilerden ve oyunculardan şunu duyuyorum: 'Evet, evet, biz Oklahoma City ile aynı tarafta olmaktan memnunuz.' Yani kimse onları ciddiye almıyor." dedi.



Thunder, Kevin Durant'in liderliğinde 2012'de NBA Finalleri'ne kadar yükselmiş ancak Durant'in Golden State Warriors'a transferi sonrası takım yeniden yapılanmaya gitmişti. Russell Westbrook ve Paul George'un takas edilmesiyle başlatılan bu süreç, hızla sonuç verdi ve Thunder, ligin en rekabetçi takımlarından biri hâline geldi.



Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren ve Jaylen Williams gibi genç yıldızların önderliğinde 65 maçta 54 galibiyet alarak Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alıyorlar. Ligde sadece Cleveland Cavaliers, 54-10'luk derecesiyle daha iyi bir galibiyet yüzdesine sahip.



