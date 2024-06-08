William Saliba: "En iyi 3 stoperden biriyim"

Arsenal'in yıldız stoperi William Saliba, Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında yer aldığını ifade etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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William Saliba: 'En iyi 3 stoperden biriyim'
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08 Haziran 2024 16:16
Premier Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Arsenal'de Fransız stoper William Saliba, kariyerinin gelişimine dair konuştu.

Fransız basınından L'Equipe'e konuşan William Saliba, "Virgil van Dijk'ın farklı bir aurası var. Bir patron gibi, herkese emir veriyor. Forvetleri korkuttuğunu hissediyorsunuz. Ben de böyle hissetmeye başladım. Mütevazı bir insanımdır ama bence Premier Lig'in en iyi 3 stoperinden biriyim." sözlerini sarf etti.

23 yaşındaki yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 2 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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